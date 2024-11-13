وزير الاقتصاد:74% من ميزانية الوزارة موجهة للتنمية القطاعية والجهوية

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قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء، إنّ "التوجهات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتخطيط تتمحور حول 5 محاور".



وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، أن "هذه المحاور تتمثّل في تحسين نجاعة الاداء الاقتصادي ودفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال والتجديد والنهوض بالتنمية الجهوية والاستثمارات بالمناطق ذات الاولوية ودعم مجالات التعاون الدولي والفني، وذلك من خلال جملة من البرامج، من بينها برنامج التوازنات الجملية والإحصاء، ودعم التنمية القطاعية والجهوية والاحاطة بالاستثمار".



وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، أن "هذه المحاور تتمثّل في تحسين نجاعة الاداء الاقتصادي ودفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال والتجديد والنهوض بالتنمية الجهوية والاستثمارات بالمناطق ذات الاولوية ودعم مجالات التعاون الدولي والفني، وذلك من خلال جملة من البرامج، من بينها برنامج التوازنات الجملية والإحصاء، ودعم التنمية القطاعية والجهوية والاحاطة بالاستثمار".

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وأبرز عبد الحفيظ أن " الميزانية الموجهة لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المقبل تقدر بـ958 مليون دينار بنسبة نمو بـ 0.8% مقارنة بميزانية العام الجاري"، لافتًا إلى أن "74% منها موجهة الى برامج التنمية القطاعية والجهوية، 8% إلى التعاون الدولي، 9% الى الاحاطة بالاستثمار، 1% إلى القيادة والمساندة و8% إلى التوازنات الجملية والإحصاء" .



