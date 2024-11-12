نظام المبادر الذاتي: امتيازات عدة للناشطين في القطاع غير المنظم لقاء جملة من الشروط

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يشكّل الترسيم بمنصة المبادر الذاتي تصريحا في الوجود طبقا للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لكل النشطين في القطاع غير المنظّم ضمن مجالات الصناعة أو الصناعات التقليدية، أوالحرف او التجارة أو الخدمات، اذ يجيز لهم الحصول على صفة المبادر الذاتي على مدى أربع سنوات للانتفاع بحزمة من الامتيازات لقاء جملة من الشروط.



وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، قد أعلن أمس الاثنين، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، عن انطلاق "منصّة المبادر الذاتي"، مؤكدا أنها ستكون إحدى روافع التنمية في البلاد وهو مشروع وطني يكرّس التعويل على القدرات الذاتية ودفع الإدماج الاقتصادي ومجابهة البطالة.





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ويعتبر المبادر الذاتي نظاما مبسّطا يمكّن جميع التونسيات والتونسيين من ممارسة نشاط بصفة فردية، مع التمتّع بامتيازات اجتماعية وجبائية ومالية ويهدف إلى الادماج الاقتصادي والاجتماعي للناشطين بالقطاع غير المنظم، وفق ما جاء في دليل المبادر الذاتي الذي نشرته وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الثلاثاء.



ويُمكن الانخراط في نظام المبادر الذاتي لكل من بلغ السن القانونية للعمل ولكل المستويات التعليمية الراغبين في ممارسة أنشطة فردية أو في هيكلة أنشطتهم وكذلك للراغبين في ممارسة أنشطة بصفة ثانوية (المتقاعدون والأجراء في القطاع الخاص والطلبة).



وينطبق هذا النظام على كل مواطن حاصل على الجنسية التونسية وعلى كل من يمارس نشاطا في قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية، أو الحرف او التجارة أو الخدمات بما في ذلك الخدمات في المجال الرقمي والإبداعي، على ألا يتجاوز رقم معاملات نشاطه السنوي 75 ألف دينار فيما يستثنى من هذا النظام الخدمات في المهن غير التجارية.



وللحصول على صفة المبادر الذاتي يجب ممارسة النشاط بصفة فردية ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها الانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، مع ضرورة توفر الشروط المستوجبة لممارسة النشاط وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف ب"الباتيندا".



وتشمل عملية الترسيم في هذه المنصّة، ثلاث خطوات تتمثل في الحصول على الهوية الرقمية، والتسجيل بالمنصة عبر العنوان الالكتروني www.autoentrepreneur.tn ثم دفع معلوم خلاص التسجيل بالسجل الوطني للمبادر الذاتي المقدّر ب10 دنانير.



وتسند بطاقة "المبادر الذاتي" للمعني بالأمر في أجل أقصاه 15 يوما من ايداع طلب الترسيم، وتبقى صلوحيتها مرتبطة باحترام المبادر الذاتي لالتزاماته. وفي صورة عدم قبول الترسيم في السجل الوطني للمبادر الذاتي، يتم اعلام المعني بذلك بمقتضى قرار معلق في أجل أقصاه 15 يوما من طلب الترسيم مع امكانية التظلّم.



وتمنحٌ هذه البطاقة صفة المبادر الذاتي وتمكّن من اثبات الوضع القانوني للنشاط ومن الانتفاع بجملة الحقوق الممنوحة للمبادر الذاتي في اطار ممارسة النشاط (التزود بالمواد الأولية، فتح حساب بنكي جاري..).



وتتمثل الإمتيازات التي يقدمها نظام المبادر الذاتي، في تبسيط الاجراءات ورقمنتها عبر المنصّة والتمتع بالتغطية الاجتماعية (بطاقة علاج، جراية تقاعد، تأمين على حوادث الشغل ..) ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي.

وينتفع المنخرطون في هذا النظام من الإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على هذه البطاقة، وبنظام ضريبي تفاضلي ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية تتمثل في معلوم جبائي يقدر ب 200 دينار للناشطين داخل المناطق البلدية وب 100 دينار بالمناطق الأخرى.

وتضبط قيمة المساهمة الإجتماعية حسب طبيعة نشاط المستفيدين من نظام المبادر الذاتي مع إمكانية إختيار النظام الاجتماعي المناسب والتمتع بالتكوين والمرافقة في مختلف مراحل النشاط ، مع إمكانية الحصول على تمويل بصفة تفاضلية وميسّرة.



وفي باب الالتزامات، أقر الدليل ضرورة مسك محاسبة مبسّطة والتصريح برقم المعاملات على المنصّة كل 3 أشهر اضافة الى الدفع الالكتروني للمساهمة الوحيدة على 4 دفعات في السنة بانقضاء السنة الأولى للحصول على بطاقة المبادر الذاتي.



ويتم سحب صفة المبادر الذاتي حدّدها دليل المبادر الذاتي بطلب من المعني يقدّم من خلال منصة المبادر الذاتي أو في حالة عدم دفع المساهمة الوحيدة المستوجبة بعنوان 4 ثلاثيات ممتالية أو في صورة ايداع تصاريح لا تتضمن رقم معاملات بعنوان 5 ثلاثيات متتالية.



كما تسحب صفة المبادر الذاتي في حالة عدم احترام الشروط المستوجبة لممارسة النشاط أو للانتفاع بالنظام الخاص للمبادر الذاتي أو بحال تجاوز المبلغ السنوي لرقم المعاملات 75 ألف دينار أو بانتهاء مدّة الانتفاع بالنظام أو عند المنع من النشاط بمقتضى حكم قضائي باتّ.



وتضع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقّل أكثر من 100 نقطة اتصال بفضاءات المبادرة ومكاتب التشغيل الموجودة بكل جهات الجمهورية لتقديم مزيد من المعلومات حول نظام المبادر الذاتي وكيفية الترسيم فيه والتمتع بالمرافقة اللازمة للراغبين في الانتفاع بهذه المنظومة.