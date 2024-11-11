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سبورتينغ بن عروس - محرز الميلادي مدربا جديدا

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 16:51 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلن سبورتينغ بن عروس المنتمي الى رابطة الهواة لكرة القدم مستوى اول ( الرابطة الثالثة) تعاقده مع المدرب محرز الميلادي للاشراف على مقاليد فريق الاكابر خلفا للمدرب طارق المسعودي ..
ويتمتع الميلادي بتجربة واسعة في مجال التدريب حيث سبق له الاشراف على المقاليد الفنية لعديد الاندية على غرار الترجي الجرجيسي والاولمبي للنقل ومستقبل المرسى وجمعية مقرين والنجم الرادسي.

ر-هس
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