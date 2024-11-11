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انتظم، اليوم الإثنين، بمقر المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية سليانة، موكب تسليم 6 إشعارات الموافقة على مشاريع نسائية، في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار"رائدات" الذي تنفذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وبينت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عائدة بن نصر، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنتفعات من معتمديات سليانة الجنوبية والشمالية ومكثر وتشمل المشاريع صنع الحلويات وخياطة وبعث مكتب خدمات (لأول مرة) بقيمة إعتمادات تتراوح بين 5 و 10 ألاف دينار.

وذكرت بن نصر أن برنامج "رائدات" يهدف إلى تمكين النساء الراغبات في بعث مشاريع سواء منتهية الصغر أو صغرى أو متوسطة من إختبار خط تمويل يتراوح بين 10 ألاف و300 ألف دينار عن طريق 3 بنوك (البنك الوطني للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة)

يذكر أن المعتمدة الأولى أشرفت على موكب تسليم الاشعارات وحضرتها المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن واطارات المندوبية.