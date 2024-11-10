نابل: تخصيص 750 ألف شتلة للتشجير في إطار الاحتفال بعيد الشجرة

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خصصت دائرة الغابات بولاية نابل، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، اليوم الاحد، والذي يمثل الانطلاق الفعلي لعملية التشجير، حوالي 750 ألف شتلة غابية ورعوية وشتلات زينة ومصدات رياح، متوفرة بمنابت الجهة التي تضم 4 منابت، وفق ما افاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الهادي سليماني صحفية "وات".



وأضاف المصدر ذاته، ان الشتلات تتوزع على 320 ألف شتلة مصدات رياح لفائدة الفلاحين (حوالي 43 بالمائة)، وما يفوق 300 ألف شتلة بين شتلات غابية ورعوية (40 بالمائة)، بهدف إنجاح برنامج التشجير وأكثر من 100 ألف شتلة زينة مخصصة للبلديات والمؤسسات العمومية في إطار الحفاظ على جمالية البلاد.

وأبرز أن برنامج الاحتفال الجهوي بهذه المناسبة، تضمن القيام بعملية تشجير في المنتزه الغابي بجبل الحمامات، حيث تم الانطلاق في إعادة غراسة حوالي 7 هكتارات من شجر الخروب بالوسط الطبيعي، وذلك بالشراكة مع عدد من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني، واشار إلى تنظيم برنامج ثان بالحديقة العمومية بسيدي الجديدي التابعة لمعتمدية الحمامات، وذلك بتشجير حوالي ألف شتلة زينة لتكون متنفسا لأهالي ومتساكني المنطقة، في إطار التشجير داخل المدن.



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وأبرز أنه تم إعداد برنامج تشجير طموح لهذه السنة يهدف إلى تشجير 125 هكتارا، سيما وان نزول كميات من الامطار خلال الفترة الأخيرة يبشر بنجاح الموسم المقبل، باعتبار أن نجاح عملية التشجير تبقى مرتبطة بنزول التساقطات، واشار إلى ان نسبة نجاح عملية التشجير خلال السنة الفارطة كانت في حدود 60 بالمائة.

تجدر الإشارة الى ان مساحة الغابات بولاية نابل، تقدر ب61 ألف هكتار، أي حوالي 22 بالمائة من مساحة الولاية، وتتوزع على 80 بالمائة غابات طبيعية، و20 بالمائة من الغابات الاصطناعية الموجودة بشمال الولاية (الهوارية وحمام الغزاز وقليبية وتاكلسة).