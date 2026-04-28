Babnet   Latest update 14:41 Tunis

بطولة العالم لكرة الطاولة لندن 2026(فرق-اكابر): تونس تنهزم أمام الهند 3-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67897396d05272.54596553_lqfmphoejgink.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 14:32 قراءة: 0 د, 43 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطاولة اليوم الثلاثاء امام نظيره الهندي 3-0 ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة السابعة (الدور الاول) لبطولة العالم للفرق لكرة الطاولة أكابر التي تقام بالعاصمة البريطانية لندن الى غاية 10 ماي القادم.

ويتواصل مشوار منتخب الاكابر المتكون من الثلاثي بوبكر بوراس ويوسف العيدلي ووسيم الصيد، تحت إشراف المدرب الوطني مراد سطا، خلال الجولة الثانية ​غدا الأربعاء بمواجهة غواتيمالا انطلاقا من الساعة الخامسة مساء(س17)، على ان تكون الجولة الثالثة يوم الخميس 30 أفريل الجاري ضد المنتخب السلوفاكي في التوقيت ذاته.


جدير بالتذكير ان المشاركة التونسية في مونديال الفرق الذي سينتظم على هامش الاحتفال بمائوية تأسيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، تقتصر على منتخب الأكابر في ظل تعذر مشاركة منتخب الكبريات، بعد ان ضمن الفريقان التأهل الى بطولة العالم انطلاقا من محطة بطولة افريقيا للفرق التي اقيمت فعالياتها في القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 12 الى 19 اكتوبر 2025.


ر - طارق

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328262

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
28°-15
28°-17
25°-16
22°-14
  • Avoirs en devises 25212,1
  • (27/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40263 DT
  • (27/04)
  • 1 $ = 2,88127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/04)     2502,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/04)   27990 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>