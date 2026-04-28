بطولة العالم لكرة الطاولة لندن 2026(فرق-اكابر): تونس تنهزم أمام الهند 3-صفر

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطاولة اليوم الثلاثاء امام نظيره الهندي 3-0 ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة السابعة (الدور الاول) لبطولة العالم للفرق لكرة الطاولة أكابر التي تقام بالعاصمة البريطانية لندن الى غاية 10 ماي القادم.ويتواصل مشوار منتخب الاكابر المتكون من الثلاثي بوبكر بوراس ويوسف العيدلي ووسيم الصيد، تحت إشراف المدرب الوطني مراد سطا، خلال الجولة الثانية ​غدا الأربعاء بمواجهة غواتيمالا انطلاقا من الساعة الخامسة مساء(س17)، على ان تكون الجولة الثالثة يوم الخميس 30 أفريل الجاري ضد المنتخب السلوفاكي في التوقيت ذاته.جدير بالتذكير ان المشاركة التونسية في مونديال الفرق الذي سينتظم على هامش الاحتفال بمائوية تأسيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، تقتصر على منتخب الأكابر في ظل تعذر مشاركة منتخب الكبريات، بعد ان ضمن الفريقان التأهل الى بطولة العالم انطلاقا من محطة بطولة افريقيا للفرق التي اقيمت فعالياتها في القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 12 الى 19 اكتوبر 2025.ر - طارق