وزير الخارجية ونظيره الروسي يستعرضان أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويرها في مختلف الميادين

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تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم السبت مع وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف، وذلك في إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري اﻷول لمنتدى الشراكة بين روسيا وافريقيا المنعقد حاليا بمدينة سوتشي الروسية.





وأفاد بلاغ للوزارة، أن اللقاء شكّل مناسبة لاستعراض أوجه التعاون القائم بين تونس وروسيا وسبل تطويرها في مختلف الميادين التجارية والاقتصادية والعلمية والطبية وصناعة الأدوية وكذلك في المجال الجامعي، حيث يتابع أكثر من 1900 طالبا تونسيا دراستهم في الجامعات الروسية، مشيرا إلى هذه المواضيع سيتم تناولها في أُفق الدورة المقبلة للجنة المشتركة التونسية الروسية بموسكو.

وأفاد بلاغ للوزارة، أن اللقاء شكّل مناسبة لاستعراض أوجه التعاون القائم بين تونس وروسيا وسبل تطويرها في مختلف الميادين التجارية والاقتصادية والعلمية والطبية وصناعة الأدوية وكذلك في المجال الجامعي، حيث يتابع أكثر من 1900 طالبا تونسيا دراستهم في الجامعات الروسية، مشيرا إلى هذه المواضيع سيتم تناولها في أُفق الدورة المقبلة للجنة المشتركة التونسية الروسية بموسكو.

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وثمّن سيرجي لافروف مشاركة تونس في الاجتماع الوزاري اﻷول لمنتدى الشراكة بين روسيا وافريقيا الذي يهدف إلى تطوير الاستثمارات المشتركة بين روسيا الاتحادية والبلدان الافريقية.



من جهته، نوّه محمد على النفطي بهذه المنتديات التي من شأنها أن تساهم في تنمية القارّة الافريقية واستقرارها، إلى جانب أُطر التعاون الأخرى في الفضاء الافريقي.



وتمّ خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

