المنستير: حجز 5.5 أطنان من لحوم الدواجن في مذبح عشوائي بمنزل حرب من معتمدية بنبلة (المدير الجهوي للتجارة)

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حجز فريق للمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتنسيق مع وحدات من الحرس الوطني، 1305 كغ من الدجاج الحي وحوالي 5.5 أطنان من لحوم الدواجن، إثر مداهمة مذبح عشوائي بمنزل حرب من معتمدية بنبلبة بولاية المنستير، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثي.

وأوضح المثلوثي، في تصريح لوكالة "وات"، اليوم السبت، أنّه تمت مداهمة المذبح المذكور بإذن من النيابة العمومية أوّل أمس الخميس، ليثبت أنّه غير متحصل على الشهادة الصحية البيطرية ويذبح الدواجن بصفة غير قانونية وفي ظروف غير صحية.

وأضاف أنّه وقع توجيه الدجاج الحي نحو مذبح مؤهل، في حين تم حجز كميّة الدجاج المذبوح وتأمينها لدى مذبح مؤهل في انتظار صدور نتائج التحاليل البيطرية، ليقع ضخها مجدّدا في مسالك التوزيع في حال ثبوت أنّها صالحة للاستهلاك، وإن ثبت العكس فسيقع استصدار إذن من محكمة الناحية مرجع النظر الترابي لإتلافها.

وفي نفس الإطار، حرّر أعوان المراقبة الاقتصادية مخالفة اقتصادية متعلقة بالذبح في مسلخ غير متحصل على المصادقة الصحية، وأخرى لعدم الاستظهار بما يفيد مصدر الدواجن أي غياب الفواتير، ودعوة المعني بالأمر لإتمام الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض، وإحالة الملف على القضاء للبت فيه واتخاذ الإجراءات المستوجبة في شأنه، حسب نفس المصدر.



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وفي سياق متّصل، حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالجهة يوم الثلاثاء الفارط 360 كغ من اللحوم البيضاء بالسوق الأسبوعية بقصر هلال، خلال حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع المصالح الأمنية الراجعة بالنظر لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين، وذلك لعدم احترام التراتيب القانونية للفوترة، إضافة إلى تحرير 4 مخالفات اقتصادية متعلقة بالترفيع في أسعار الدواجن، واقتراح غلق محلين تجاريين للدواجن.

وأسفرت الحملة المشتركة عن تحرير مجموع 18 مخالفة اقتصادية متعلقة بالترفيع في الأسعار، وغياب الفوترة، والزيادات غير القانونية في الأسعار، وغياب إشهار الأسعار، حسب ذات المصدر.