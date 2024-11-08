بطولة فرنسا : باريس سان جيرمان يواجه أنجيه غدا بطموح الابتعاد في الصدارة

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يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع أنجيه غدا /السبت/ ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

ويسعى سان جيرمان للعودة للانتصارات بعد خسارته على أرضه يوم /الأربعاء/ الماضي أمام أتلتيكو مدريد (1- 2) في رابطة أبطال أوروبا، حيث تراجع إلى المركز 25 في ترتيب المجموعة الموحدة للمنافسة، فيما يطمح للابتعاد في صدارة البطولة على الصعيد المحلي.

وبعد فوزه افتتاحا على جيرونا الإسباني في الوقت القاتل، خسر سان جيرمان أمام أرسنال الإنقليزي وتعادل مع أيندهوفن الهولندي قبل خسارته مجددا أمام أتلتيكو مدريد.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب أندية البطولة الفرنسية بـ(26) نقطة حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في اثنتين ولم يخسر أي مباراة، وبفارق ست نقاط عن مرسيليا صاحب المركز الثاني وموناكو الثالث وبـ(8) نقاط عن ليل الرابع.



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في المقابل يحتل أنجيه المركز الخامس عشر برصيد (10) نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في أربع وخسر مثلها، ويسعى الفريق لإحداث مفاجأة رغم صعوبة المواجهة أمام باريس سان جيرمان المتصدر والمدجج بالنجوم.

وفي المباريات الأخرى يلتقي غدا أيضا ستراسبورغ مع موناكو، ولانس مع نانت، فيما تختتم مباريات الجولة بعد غد /الأحد/، حيث يلتقي نيس مع ليل، وستاد رين مع تولوز، ومونبلييه مع بريست، ولوهافر مع رينس، وليون مع سانت إتيان.