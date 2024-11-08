السينما التونسية تُشارك في الدورة 21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

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تسجل السينما التونسية حضورا هاما ضمن فعاليات الدورة 21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستُقام فعالياتها من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024 بمدينة مراكش- المغرب.





ويحضر ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان 14 فيلما طويلا من ضمنها عملان سينمائيان من إنتاج مشترك بين تونس وبلدان عربية وأوروبية أخرى إذ سيكون فيلم "سودان يا غالي" للمخرجة التونسية هند المؤدب، إنتاج تونسي قطري فرنسي، حاضرا في هذه المسابقة بالإضافة إلى فيلم "مُعطرًا بالنعناع" للمخرج المصري محمد حمدي والذي ساهمت تونس في إنتاجه مع كل من مصر وقطر وفرنسا.



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وفضلا عن المسابقة الرسمية للأفلام يخصص المهرجان خمسة أقسام أخرى لعرض الأفلام على غرار قسم العروض الخاصة الذي سيشهد حضور 3 أفلام بمساهمة تونسية وهي "ماء العين" للمخرجة التونسية مريم جابور ومن إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وكندا و"طمس" للجزائري كريم موسوي وإنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وألمانيا وفيلم "معسكر تياروي" لعثمان سمبين وتيرنو فاتي سو (السنغال) ومن إنتاج السنغال والجزائر وتونس، بالإضافة إلى 13 فيلما من بلدان أخرى.

كما تضم الدورة الحادية والعشرين من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قسما للعروض الاحتفالية تشارك فيه 7 أفلام وقسما بعنوان "القارة الحادية عشرة" ويشارك فيه 13 فيلما من عديد البلدان. كما يخصص المهرجان ركنا للأفلام المغربية يشارك فيه خمسة أعمال روائية ووثائقية وقسم "الجمهور الناشئ والأسرة" يضم 6 أفلام متاحة للمشاهدة لمختلف الفئات العمرية وأغلبها مخصصة للأطفال.

وللإشارة فإن فيلم "سودان يا غالي/ Sudan, Remember Us " هو عمل وثائقي طويل، مدته 76 دقيقة، وقد أُنتج سنة 2024 وقد تم اختياره مؤخرا للمشاركة ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية في دورتها الخامسة والثلاثين، التي ستُقام من 14 إلى 21 ديسمبر 2024، حيث سيُعرض ضمن قسم "دياسبورا" كا سبق لهذا العمل وأن شارك في عديد المهرجانات الدولية من ضمنها الدورة 49 لمهرجان تورونتو الدولي للفيلم بكندا و الدورة 81 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا.

