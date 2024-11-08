مفتي الجمهورية يعلن عن قيمة زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار
أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود ، اليوم الجمعة ، عن قيمة زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار لهذا العام الهجري 1446 والتي حدّدها بخمسة أوسق.
وأوضح في بيان ، اليوم ، أنّ الوسق يسع لترين ونصف عشر اللتر بالصاع التونسي فتكون بالمكيال 615 لترا حبّا و750 كلغ بالوزن .
وأوضح في بيان ، اليوم ، أنّ الوسق يسع لترين ونصف عشر اللتر بالصاع التونسي فتكون بالمكيال 615 لترا حبّا و750 كلغ بالوزن .
كما لفت إلى أنّ زكاة الزيتون تخرج من زيته وأنّه يجوز في الزيتون والتمر وغيرهما إخراج الزكاة من ثمنها.
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