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مفتي الجمهورية يعلن عن قيمة زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 16:28 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود ، اليوم الجمعة ، عن قيمة زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار لهذا العام الهجري 1446 والتي حدّدها بخمسة أوسق.

وأوضح في بيان ، اليوم ، أنّ الوسق يسع لترين ونصف عشر اللتر بالصاع التونسي فتكون بالمكيال 615 لترا حبّا و750 كلغ بالوزن .

...

كما لفت إلى أنّ زكاة الزيتون تخرج من زيته وأنّه يجوز في الزيتون والتمر وغيرهما إخراج الزكاة من ثمنها.


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