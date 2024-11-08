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كاس الكنفدرالية الافريقية: النادي الصفاقسي يواجه نادي قسنطينة الجزائري يوم 27 نوفمبر الجاري في رادس

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 15:11 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قررت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اجراء مباراة الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم ضد نادي قسنطينة الجزائري يوم الاربعاء 27 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الخامسة مساء (س17) بملعب حمادي العقربي برادس.
يذكر ان النادي الصفاقسي يخوض غمار مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية صلب المجموعة الاولى بمعية اندية برافوس الانغولي وقسنطينة الجزائري وسيمبا التنزاني.


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