أخر الاستعدادات لأيام قرطاج المسرحية والسينمائية: أهم النقاط التي طرحت في زيارة وزيرة الشؤون الثقافية لمدينة الثقافة الشاذلي القليبي

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أدّت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، مساء الخميس، زيارة إلى مجموعة من المؤسسات الراجعة للوزارة بالنظر والتي تتمركز بمدينة الثقافة الشاذلي لقليبي وذلك من أجل الإطلاع على سير العمل فيها وبرامجها القادمة.



وقد شملت هذه الزيارة مقرّات المؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات الثقافية والفنية والمركز الوطني لفنون العرائس ومركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي والمركز الوطني للسينما والصورة وبيت الرواية ومعهد تونس للترجمة والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر.





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وحسب بلاغ نشرته الوزارة، تتنزل هذه الزيارات في إطار متابعة سير العمل بهذه المؤسسات والإطلاع على الأعمال الثقافية والفنية والأدبية المُبرمجة. وفي هذا الإطار التقت بأعضاء الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية للاطلاع على آخر استعدادات فعاليات الدورة 25 التي ستلتئم خلال موفى هذا الشهر، من 23 إلى 30 نوفمبر 2024، كما اطلعت بالمناسبة على تحضيرات الدورة 35 من أيام قرطاج السينمائية التي ستنتظم من 14 إلى 21 ديسمبر المقبل.



وخلال هذه الزيارة الميدانية اجتمعت وزيرة الشؤون الثقافية بتقنيي الصّوت والإضاءة والصورة بمؤسسة مسرح أوبرا تونس للنظر في الإشكاليات اللوجيستية والتقنية التي تعترضهم في تأمين العروض المسرحية والموسيقية وذلك من أجل البحث عن حلول كفيلة بتجاوز هذه النقائص لتأمين مواصفات تقنية ذات جودة في قاعة الأوبرا وبقية قاعات مدينة الثقافة.

ودعت وزيرة الشؤون الثقافية بالمناسبة كلّ المسؤولين والمشرفين إلى التنسيق فيما بينهم لتقديم انتاجات إبداعية وتثقيفية موجهة للأطفال والناشئة من أجل الارتقاء بالذوق الفني والمحافظة على الهوية الوطنية.

