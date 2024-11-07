الرابطة 1- خكام مقابلات الجولة الثامنة
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 9 نوفمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق
الترجي الرياضي - مستقبل قابس صادق السالمي
السبت 9 نوفمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق
الترجي الرياضي - مستقبل قابس صادق السالمي
ملعب الهادي النيفر بباردو س 14 و 30 دق
الملعب التونسي - شبيبة العمران يسري بوعلي
ملعب مجاز الباب س 14
الاولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي اسامة بن اسحاق
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س 14 و 30 دق
اتحاد تطاوين - النادي الافريقي باديس بن صالح
الاحد 10 نوفمبر 2024
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14 و 30 دق
النادي البنزرتي - النجم الساحلي محرز المالكي
ملعب سليمان س 14 و 30 دق
مستقبل سليمان - قوافل قفصة سيف الدين الورتاني
ملعب بن جنات بالمنستير س 16
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي نعيم حسني
ملعب المتلوي س 14 و 30 دق
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان هيثم القصعي
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