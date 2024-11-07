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الرابطة 1- خكام مقابلات الجولة الثامنة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 18:22 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 9 نوفمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق
الترجي الرياضي - مستقبل قابس صادق السالمي
...

ملعب الهادي النيفر بباردو س 14 و 30 دق
الملعب التونسي - شبيبة العمران يسري بوعلي
ملعب مجاز الباب س 14
الاولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي اسامة بن اسحاق
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س 14 و 30 دق
اتحاد تطاوين - النادي الافريقي باديس بن صالح

الاحد 10 نوفمبر 2024
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14 و 30 دق
النادي البنزرتي - النجم الساحلي محرز المالكي
ملعب سليمان س 14 و 30 دق
مستقبل سليمان - قوافل قفصة سيف الدين الورتاني
ملعب بن جنات بالمنستير س 16
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي نعيم حسني
ملعب المتلوي س 14 و 30 دق
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان هيثم القصعي


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