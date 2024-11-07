الرابطة 1- خكام مقابلات الجولة الثامنة

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام نهاية الاسبوع الجاري:

السبت 9 نوفمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق

الترجي الرياضي - مستقبل قابس صادق السالمي



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ملعب الهادي النيفر بباردو س 14 و 30 دق

الملعب التونسي - شبيبة العمران يسري بوعلي

ملعب مجاز الباب س 14

الاولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي اسامة بن اسحاق

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س 14 و 30 دق

اتحاد تطاوين - النادي الافريقي باديس بن صالح



الاحد 10 نوفمبر 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14 و 30 دق

النادي البنزرتي - النجم الساحلي محرز المالكي

ملعب سليمان س 14 و 30 دق

مستقبل سليمان - قوافل قفصة سيف الدين الورتاني

ملعب بن جنات بالمنستير س 16

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي نعيم حسني

ملعب المتلوي س 14 و 30 دق

نجم المتلوي - اتحاد بن قردان هيثم القصعي