الحرس الوطني: انقطاع حركة المرور على الطريق الوطنية رقم 5 بولاية باجة والطريق الوطنية رقم 3 بزغوان إثر تهاطل الأمطار

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متابعة - أعلنت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ أصدرته مساء الاربعاء، عن تسجيل انقطاع في حركة السير في ولاية باجة على الطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين سيدي مدين ومجاز الباب وتحديدا على مستوى وادي "الحمار" مجاز الباب، بسبب فيضان الوادي المذكور إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار.



وأفادت أنه بالامكان تحويل حركة المرور عبر الطريق السيارة أ 3 أو القريعات سيدي مدين.





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كما تسبّب تراكم كميات من المياه اثر نزول الأمطار بولاية زغوان في انقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين تونس والفحص على مستوى مفترق جبل الوسط، ويمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية، حسب بلاغ محين للحرس الوطني.



ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطرق إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه. كما أكدت ضرورة الالتزام بالإرشادات المقدمة من الوحدات الميدانية للحرس الوطني لضمان سلامة الجميع.



ووضعت الادارة على ذمة مستعملي الطريق الارقام التالية بإدارة عمليات الحرس الوطني وذلك للاستفسار أو طلب المساعدة :

• 71960448

• 71963512

أو عبر الرقم الأخضر 193.

