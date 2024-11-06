وزيرة الصناعة تدعو إلى تكاثف الجهود وتوفير فرص التعاون العلمي والتكنولوجي لتطوير أبحاث طاقة الإندماج

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دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ، الإربعاء، إلى تكاثف الجهود وتوفير فرص التعاون العلمي والتكنولوجي لتطوير أبحاث طاقة الإندماج.



ولفتت الوزيرة، خلال مشاركتها في الإجتماع الوزاري الإفتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الإندماجية، المنعقد بروما، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المسار لضمان الأمن الطاقي والوصول إلى عالم آمن ونظيف.





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وأكدت شيبوب، بحسب بلاغ صادر عن الوزارة، أهمية هذا الملتقى الذي مثل محطة هامة للتباحث وتوحيد الجهود من أجل تطوير الطاقة الإندماجية لقدرتها على توفير الطاقة منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم لمجابهة التحديات الكبرى، من بينها التغير المناخي وحماية البيئة، مع ضمان تطوير القدرات الصناعية.



وأبرزت في السياق ذاته ، تطلع الحكومة التونسية وإلتزامها بتطوير الإستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجيات النووية في مختلف القطاعات، معلنة عن إستعداد تونس لدعم جميع المبادرات التي من شأنها تعزيز البحث في هذا المجال الحيوي.



ومن بين المبادرات، ذكرت شيبوب، بالمبادرة العربية للطاقة الإندماجية النووية التي أقرتها الهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس خلال شهر ماي 2024 والتي تندرج في إطار الإستجابة للتحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيق مستقبل الأمن الطاقي والتي من شأنها أن تجعل المنطقة العربية أكثر فاعلية في الإبتكار العلمي والتكنولوجي في هذا المجال.



وعلى صعيد آخر، نوهت الوزيرة بأهمية هذه المبادرة باعتبارها خطوة لتأسيس شبكة عربية للتعاون في مجال الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة الإندماجية، بما يعزز التعاون بين المراكز البحثية والمؤسسات العلمية من جهة وتحقيق الطموحات العربية في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة من جهة أخرى.



وإستعرضت الوزيرة في هذا الصدد، الرؤية الوطنية المشتركة لتعزيز البحث العلمي المتقدم في هذا المجال، مشيرة إلى مساهمة تونس في بعث مدرسة لفيزياء الإندماج والبلازما ، بما يساعد على توثيق العلاقات بين الباحثين في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ونظرائهم الدوليين، لتنجح دوراتها الأربعة في مشاركة حوالي 200 باحثا من كافة دول المنطقة.



وحثت في هذا الشأن، الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكافة دول الأعضاء إلى دعم المبادرة التونسية لتكون منصة تكوين وبحث في قطاع طاقة الإندماج.



وشهد الإجتماع الوزاري الإفتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الإندماجية، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشاركة وفود رفيعة المستوى، على غرار نائب رئيس الوزراء الإيطالي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير البيئة والأمن الطاقي الإيطالي، إلى جانب عدد من الوزراء العرب والأجانب، من بينهم الوزير الجزائري للطاقة والمناجم والوزير المصري للكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن مشاركة مسؤولين من اليابان وألمانيا.