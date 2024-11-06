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وزير أملاك الدّولة و الشؤون العقارية يؤكد وجوب جرد جميع العقّارات الدولية الشاغرة بهدف إعادة توظيفها في أقرب الآجال



تونس 6 نوفمبر 2024 (وات)- أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، وجوب جرد جميع العقّارات الدولية الشاغرة بهدف إعادة توظيفها في أقرب الآجال.





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ودعا الوزير، خلال أدائه إلى زيارة غير ملعنة إلى ولاية صفاقس، أمس الثلاثاء، إلى الرفع من وتيرة المعاينات الميدانية بالتنسيق مع الهياكل المتدخّلة للوقوف على حالات الإعتداءات على أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ المعتدين وأيضا المتسوغين لهذه العقارات في حالة إخلالهم بالالتزاماتهم التعاقدية.



وشدد الهذيلي، على ضرورة الحرص على حسن توظيف العقّارات الدولية، بما يضمن تثمينها إقتصاديا وتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل.



وإطلع، بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الاربعاء، على سير العمل بالإدارة الجهويّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس، حاثا على إلزامية توفير الظروف الملائمة للعمل والتسريع في أشغال إعادة تهيئة مقرّ الإدارة الجهوية.



وتخلّلت الزيارة، جلسة عمل بمقر الولاية، حيث أكد خلالها الهذيلي حرص وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية وإستعدادها التام لحلحلة الإشكاليات العقارية، بما من شأنه التسريع في نسق تحرير الحوزة العقارية لعدد من المشاريع العمومية، على غرار المشاريع الطرقية ومشروع تبرورة ومشروع مركز رسكلة النفايات.