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تم يوم أمس الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 الإعلان عن تركيبة الهيئة المديرة للدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية التي ستقام فعالياتها من 23 إلى 30 نوفمبر 2024 برئاسة المسرحي محمد منير العرقي.

وتتكون الهيئة كالآتي:

//محمد منير العرقي: المدير الفني ورئيس لجنة التنظيم

//نصاف بن حفصية : مستشارة فنية ومساعدة مدير



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//عبد الحميد المنصوري : عضو مكلف بالتنسيق الإداري و المالي

//سامي الزوابي : عضو مكلف بالتنسيق مع سلطة الإشراف

//سيف الدين الفرشيشي : مستشار فني ومدير البرمجة

//محمد الهادي بالخير: مستشار فني ومدير تقني

//عماد المي : مستشار فني مشرف على الندوات الفكرية و التربصات

//غازي الزغباني : مستشار فني و مشرف على حفلي الافتتاح و الاختتام

//هالة الضبايبي : ممثلة عن المسرح الوطني التونسي

وفضلا عن العروض المسرحية من داخل تونس وخارجها، يضم برنامج الدورة مجموعة من الورشات التكوينية في مواضيع مرتبطة بالفن المسرحي من ضمنها "الموسيقى والجسد" و"الكتابة المسرحية : كيف نكتب الحرب" و"المسرح الإيمائي : من الشخص إلى العرض" و "الفعل : التشكيلي ، النفسي و الحركي" و"الحركة و الجسد في التكوين المسرحي".