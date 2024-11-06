وزارة الفلاحة: تونس تنطلق الأحد في برنامج التشجير واستعادة المنظومات الغابية بغراسة 9 آلاف هكتار

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تنطلق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم الاحد 10 نوفمبر 2024، الموافق للعيد الوطني للشجرة، في عملية غراسة 9 آلاف هكتار في جهات مختلفة وذلك في اطار تنفيذ برنامج التشجير لاستعادة المنظومات الغابية، وفق ما أعلن عنه المسؤول بالادارة العامة للغابات، كمال العلوي.





وأوضح العلوي، خلال الندوة الصحفية الدورية التي عقدتها الوزارة لعرض أبرز مؤشرات القطاع، امس الثلاثاء، أن برنامج التشجير سيتواصل الى غاية موفى مارس 2025، موضحا ان تنفيذ هذا البرنامج مرتبط أساسا بالظروف المناخية والتساقطات.



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وأفاد أن برنامج التشجير للسنة الفارطة، أي 2023 - 2024، لم يتوصل سوى لغراسة 5447 هكتارا، وذلك نظرا للظرف المناخي الصعب الذي ساد خلال الموسم الفارط.





ويشمل برنامج التشجير غرس 7ر6 ملايين شتلة ضمن البرنامج الوطني للغابات والمراعي ومشاريع التنمية اضافة الى 3ر2 مليون شتلة في اطار الشراكة مع المجتمع المدني والشركات والبنوك والبلديات. كما يتضمن استعادة 1000 هكتار من المنظومات الغابية والرعوية عن طريق البذر المباشر نظرا لنزول امطار هامة في بداية هذا الموسم الفلاحي.



وأكد العلوي الانتهاء من تحديد المساحات المعدّة للتشجير واعداد البطاقات الوصفية والخرائط المحددة لمواقع الغراسات. كما تم ضبط كمية الشتلات المتوفرة بالمنابت الغابية وتوزيع الاصناف حسب خصوصية كل جهة.