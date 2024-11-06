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البطولة العربية للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يلاقي نظيره السعودي في الدور ربع النهائي غدا الخميس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Novembre 2024 - 08:54 قراءة: 0 د, 32 ث
      
يواجه المنتخب التونسي للكرة الطائرة نظيره السعودي غدا الخميس بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في اطار الدور ربع النهائي للبطولة العربية المقامة حايا بالعاصمة البحرينية المنامة.

وكان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الثاني ضمن المجموعة الاولى من فوزين على عمان والعراق مقابل خسارة امام البحرين التي تصدرت الترتيب. اما المنتخب السعودي فقد حل في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية.
وفي ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي
...

الخميس 7 نوفمبر 2024
تونس - السعودية
البحرين - الأردن
قطر - العراق
الكويت - عمان

الجمعة 8 نوفمبر 2024:
الدور نصف النهائي

الأحد 10 نوفمبر 2024:
اللقاء الترتيبي من أجل المركز الثالث والمباراة النهائية


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