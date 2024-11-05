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الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة تعلن عن توقف سير القطارات على خط أحواز الساحل مساء الثلاثاء

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 18:18 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة، الثلاثاء، عن توقف سير القطارات على خط أحواز الساحل، جرّاء سقوط سلك كهربائى تابع لمنشأة عمومية على أسلاك الخط الكهربائي لقطارات أحواز الساحل، مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء على محطة سوسة باب جديد وتوقف حركة القطارات.

وأكدت الشركة، في بلاغ صادر عنها، حرص المصالح الفنية المختصّة التابعة لها صحبة عدد من فنيي المنشأة العمومية على إصلاح هذه الوضعية وإستئناف سير القطارات في أقرب الآجال.


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