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مخزون المياه بالسدود يعادل 20،7 بالمائة من قدرة استيعابها إلى غاية نوفمبر 2024

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 16:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
يناهز مخزون المياه بالسدود في تونس، 500 مليون متر مكعب أي ما يعادل 20،7 بالمائة من قدرة استيعاب هذه السدود، وذلك إلى بداية شهر نوفمبر 2024، وفق ما كشف عنه مدير عام الهندسة الريفية، عبد الحميد منجّة.

وتشمل سدود الشمال أهم كميّة من مخزون المياه، ما يعادل 441 مليون متر مكعب، تليها سدود الوسط، بـ41 مليون متر مكعب.

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وأوضح منجّة، خلال خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، انتظمت، الثلاثاء، لعرض أبرز المؤشرات المتعلّقة بالقطاع الفلاحي، أن وضعيّة السدود شبيهة بسنة 2023. واعتبر أن كميّات الأمطار، التّي تمّ تسجيلها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 كان لها الأثر الإيجابي في تغذية المائدة المائية خاصّة في الجنوب الغربي. في ما كان تأثيرها محدودا على السدود.

وقدّر مجموع الإيرادات من المياه باتجاه السدود، بداية من غرة سبتمبر 2024، حوالي 72 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 42 بالمائة من معدل الإيرادات لهذه الفترة والمقدر ب171 مليون متر مكعب.


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