إنتاج الوطني للقوارص سيتطور إلى حوالي 384 ألف طن في موسم 2024 - 2025

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من المنتظر أن يتطور الانتاج الوطني للقوارص بنسبة 2ر5 بالمائة ليبلغ 384 ألف طن في موسم 2024 - 2025، مقابل 365 ألف طن في الموسم الفارط، وفق ما أبرزته المسؤولة بالإدراة العامة للإنتاج الفلاحي درصاف بن أحمد ، خلال ندوة صحفية عقدتها وزارة الفلاحة الثلاثاء.



وأفادت درصاف بن أحمد ، أن الانتاج الوطني للقوارص سينقسم الى "المالطي" بحوالي 5ر89 ألف طن و"النافال" بإنتاج يقارب 3ر117 ألف طن و"الكليمنتين" بحوالي 9ر78 ألف طن والليمون بنحو 53 ألف طن.





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وأضافت أن أصناف القوارص المذكورة سجلت زيادة في الانتاج خلال هذا الموسم باستثناء الليمون الذي يتراجع بنسبة 6ر3 بالمائة مقارنة بإنتاج الموسم الفارط.



وأشارت، في السياق ذاته، إلى تقدم عملية الجني الخاصة بـ"النافال" بنسبة 2 بالمائة و"الكليمنتين" بنحو 5 بالمائة. ودعت المسؤولة الفلاحين الى التريث واحترام علامات نضج القوارص قبل الإسراع في قطفها وبيعها بحثا عن الربح.



تطور صادرات القوارص في الموسم الفارط 2023 - 2024





أوضحت المسؤولة أن تونس صدرت 8510 طنا من القوارص خلال موسم 2023 - 2024، منها 7411 طنا من صنف "المالطي"، مقابل 7614 طنا من القوارص في الموسم 2022 - 2023، أي بزيادة بنسبة 8ر11 بالمائة.



وارتفعت قيمة صادرات القوارص، في الفترة المذكورة، أيضا، بنسبة 5ر15 بالمائة لتمر من 460ر25 مليون دينار إلى 450ر29 مليون دينار في موسم 2023 - 2024.