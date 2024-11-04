وزيرة العمل الايطالية تعرب عن إلتزام بلادها بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع تونس في مجال التوظيف الدولي وتخصيص حصص إضافية للتونسيين

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أعربت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بإيطاليا، مارينا ألفيرا كالدرون، خلال جلسة عمل اليوم الاثنين بتونس مع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، عن إلتزام بلادها بتنفيذ مختلف الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال التوظيف الدولي.



وصرّحت كالدرون خلال جلسة العمل الملتئمة على هامش انعقاد المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنيّة والعمل، أنه سيتمّ تخصيص حصص إضافية للتونسيين في اختصاصات مختلفة تتلاءم وحاجيات الاقتصاد والمجتمع الإيطالي ومنها إختصاصات مرافقي الحياة للمسنين وذوي الحاجيات الخصوصية وغيرها.



وصرّحت كالدرون خلال جلسة العمل الملتئمة على هامش انعقاد المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنيّة والعمل، أنه سيتمّ تخصيص حصص إضافية للتونسيين في اختصاصات مختلفة تتلاءم وحاجيات الاقتصاد والمجتمع الإيطالي ومنها إختصاصات مرافقي الحياة للمسنين وذوي الحاجيات الخصوصية وغيرها.

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من جهته دعا وزير التشغيل والتكوين المهني إلى مزيد حوكمة مقاربة التوظيف بالخارج، وتسريع وتبسيط إجراءات تنفيذ الاتفاقيات، وبحث مجالات تعاون جديدة في اختصاصات وقطاعات من شأنها تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل، فضلا عن تدارس ملف الاعتراف المتبادل بالشهادات، وفق بلاغ للوزارة.



وتناول اللقاء علاقات التعاون والشراكة بين تونس وايطاليا في مجال التشغيل والتكوين المهني والهجرة المنظمة ومتابعة وتقييم تنفيذ مختلف الاتفاقيات الثنائية، حيث تم الاتفاق على تبسيط وتسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وخاصة في ما يتعلق بعقود العمل بالمؤسسات الاقتصادية الإيطالية، وتشبيك التعاون الثنائي الرقمي بين البلدين بهدف تقريب عروض وطلبات الشغل.



وحضر جلسة العمل المكلف بالتعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية بتونس، ماركو ستيلا وسفير إيطاليا بتونس، أليساندرو بروناس ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن السفارة الإيطالية بتونس والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية بتونس.