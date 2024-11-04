بطولة الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدورعلى دفعتين السبت 9 والاحد 10 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا :



السبت 9 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى



...



ملعب اريانة

جمعية اريانة - هلال مساكن

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - جمعية مقرين

ملعب قربة

النادي القربي - نادي حمام الانف

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - القلعة الرياضية

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - مستقبل وادي الليل

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - مستقبل المرسى



الاحد 10 نوفمبر 2024

ملعب رادس

النجم الرادسي - جندوبة الرياضية



المجموعة الثانية

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - مستقبل القصرين

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي - بعث بوحجلة

ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير - اولمبيك سيدي بوزيد

ملعب جلمة

نسر جلمة - كوكب عقارب

ملعب قابس

الملعب القابسي - محيط قرقنة

ملعب الرديف

هلال الرديف - هلال الشابة

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - امل الرقبة

