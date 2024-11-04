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بطولة الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا

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Bookmark article    Publié le Lundi 04 Novembre 2024 - 17:55 قراءة: 0 د, 49 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدورعلى دفعتين السبت 9 والاحد 10 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا :

السبت 9 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
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ملعب اريانة
جمعية اريانة - هلال مساكن
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - جمعية مقرين
ملعب قربة
النادي القربي - نادي حمام الانف
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - القلعة الرياضية
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - مستقبل وادي الليل
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - مستقبل المرسى

الاحد 10 نوفمبر 2024
ملعب رادس
النجم الرادسي - جندوبة الرياضية

المجموعة الثانية
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - مستقبل القصرين
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - بعث بوحجلة
ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير - اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب جلمة
نسر جلمة - كوكب عقارب
ملعب قابس
الملعب القابسي - محيط قرقنة
ملعب الرديف
هلال الرديف - هلال الشابة
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - امل الرقبة


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