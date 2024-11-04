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سليانة: تركيز 24 إشارة مرورية ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية بمداخل المدينة

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Bookmark article    Publié le Lundi 04 Novembre 2024 - 14:43 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قامت مصالح الادارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة، بتركيز 24 إشارة مرورية ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية في مداخل المدينة، أواخر الأسبوع المنقضي، وذلك في إطار تدعيم السلامة المرورية على شبكة الطرقات المرقمة، وفق رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات علي البحري.
وإعتبر البحري في تصريح، اليوم الإثنين، لصحفية وكالة تونس إفريقيا، أن التجربة نموذجية وتتنزل في إطار العنوان الأول لسنة 2024، لافتا إلى أن الإشارات المرورية الضوئية شملت الطريق الوطنية رقم 4 من جهة تونس من النقطة الكيلومترية 63 إلى النقطة الكيلومترية 66 ومن جهة قعفور بالطريق الجهوية 73 بالنقطة الكيلومترية 29 إلى النقطة الكيلومترية 30
وأكد أهمية هذه المبادرة، قصد تنبيه مستعملي الطريق لأخذ الحيطة وإحترام إشارات المرور للحفاظ على سلامتهم وسلامة المترجلين، واشار الى انه سيقع العمل على تعميم التجربة على كافة المعتمديات قريبا، ودعا الى الحفاظ على المكتسبات التى يتم انجازها.

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