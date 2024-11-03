المعرض الفوتوغرافي "مونولوغ / مونوكروم" يفتتح رواق الفنون بقاعة الفن الرابع

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افتُتح اليوم الأحد بقاعة الفن الرابع بتونس العاصمة معرض فوتوغرافي بعنوان "مونولوغ / مونوكروم" للفنان قيس بن فرحات ويتواصل إلى 31 جانفي 2025.



وتندرج إقامة هذا المعرض في إطار افتتاح رواق الفنون بقاعة الفن الرابع بتونس العاصمة والذي سيكون متاح لاستقبال معارض مختلف الفنانين التونسيين. كما يتنزل افتتاح هذا المعرض في إطار الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي التي تنعقد من 7 إلى 14 نوفمبر 2024.





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وقال قيس فرحات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن معرض "مونولوغ / مونوكروم" هو ثمرة 7 سنوات من التصوير الفوتوغرافي للأعمال المسرحية إذ بدأ العمل على صور المعرض في سنة 2017 مع مسرحية "المجنون" لتوفيق الجبالي وصوّر بعدها أكثر من 40 عملا مسرحيا أخرها "آخر البحر" لفاضل الجعايبي.



وفي تقديمه للمعرض صرح الفنان الفوتوغرافي بأنه انجزه بالأبيض والأسود كخيار فني يعبر عنه لأنه يفضل هذه الدرجات الضوئية في أعماله وأن المعرض عبارة عن طرح لمسرحيته الخاصة وعن حبه للفن ولذلك عنونه بمصطلحي "مونولوغ" الذي يقصد به الحوار مع الذات و"مونكروم" الذي يعبر عن اللون الواحد في تماه مع خياراته الفنية.



ويضم "مونولوغ / مونوكروم" 32 صورة بالأبيض والأسود توثق بطريقة فنية لقطات من عروض مسرحية لعديد الأعمال التونسية من بينها مسرحية "آخر مرة" لوفاء الطبوبي من أداء أسامة كشكار ومريم بن حميدة ومسرحية "كاليجولا" لفاضل الجزيري والتي شارك فيها الفنان محمد كوكة وغيرها من الأعمال الأخرى.



وللإشارة فإن صاحب هذا المعرض الفردي قيس بن فرحات هو مصور فوتوغرافي درس التصوير في أكاديمية الفنون بقرطاج وسبق أن نظم العديد من المعارض الفردية والجماعية من ضمنها معرض شخصي بالأبيض يحمل عنوان "حياة كلب" في سنة 2022. و"يعتبر قيس بن فرحات أن "التصوير هو فعل شعري"، فالشعر موجود في كل مكان، في كل زاوية من زوايا الشارع، بالنسبة إلى هذا الفنان الذي يلتقط لحظات الحياة."