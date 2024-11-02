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بطولة النخبة الوطنية لكرة االيد (الجولة8-الدفعة2) : النتائج والترتيب

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Bookmark article    Publié le Samedi 02 Novembre 2024 - 19:45 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثامنة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي جرت مساء اليوم السبت :

السبت 2 نوفمبر 2024

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قاعة القرجاني
النادي الافريقي - نادي سبورتينغ المكنين 34-22
قاعة رشاد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - بعث بني خيار 29-18
قاعة منزل تميم
اتحاد منزل تميم - نادي كرة اليد بجمال 30-31
قاعة طبلبة
نسر طبلبة - جمعية الحمامات 27-24
قاعة مساكن
هلال مساكن - نادي ساقية الزيت 30-31

الجمعة 1 نوفمبر 2024
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النجم الساحلي 30-25

الترتيب
ن ل
الترجي الرياضي 24 8
نادي ساقية الزيت 22 8
النادي الافريقي 21 8
مكارم المهدية 20 8
ن.ك اليد بجمال 17 8
بعث بني خيار 16 8
النجم الساحلي 14 8
جمعية الحمامات 14 8
سبورتينغ المكنين 12 8
نسر طبلبة 12 8
هلال مساكن 11 8
اتحاد منزل تميم 8 8


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