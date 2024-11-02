بطولة النخبة الوطنية لكرة االيد (الجولة8-الدفعة2) : النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثامنة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي جرت مساء اليوم السبت :



السبت 2 نوفمبر 2024





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قاعة القرجاني

النادي الافريقي - نادي سبورتينغ المكنين 34-22

قاعة رشاد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - بعث بني خيار 29-18

قاعة منزل تميم

اتحاد منزل تميم - نادي كرة اليد بجمال 30-31

قاعة طبلبة

نسر طبلبة - جمعية الحمامات 27-24

قاعة مساكن

هلال مساكن - نادي ساقية الزيت 30-31



الجمعة 1 نوفمبر 2024

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - النجم الساحلي 30-25



الترتيب

ن ل

الترجي الرياضي 24 8

نادي ساقية الزيت 22 8

النادي الافريقي 21 8

مكارم المهدية 20 8

ن.ك اليد بجمال 17 8

بعث بني خيار 16 8

النجم الساحلي 14 8

جمعية الحمامات 14 8

سبورتينغ المكنين 12 8

نسر طبلبة 12 8

هلال مساكن 11 8

اتحاد منزل تميم 8 8