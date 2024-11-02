Babnet

القبض على عنصر تكفيري بالمهدية محل مناشير تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d0f5e8420f8d3.42267344_gopjmlqihkfne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 02 Novembre 2024 - 19:39 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمهدية، بمشاركة وحدات تابعة لإقليم المهدية، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري، ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الإستئناف بتونس، بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بعقوبة سجنية.

وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم السبت، بأنه تمت إحالة العنصر التكفيري على ذمة وحدات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، بعد التنسيق مع النيابة العمومية.

...

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية في جهودها المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة، والإبلاغ عن أية معلومات مشبوهة على الرقم 71860135، من أجل تعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة الوطن.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296811


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 20:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*