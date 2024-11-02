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نقابة الصحفيين تتباحث مع صحفيي إذاعة "إي أف أم" بشأن وضعيتهم الاجتماعية الصعبة

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Bookmark article    Publié le Samedi 02 Novembre 2024 - 16:40 قراءة: 0 د, 32 ث
      
مثلت الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها الصحفيون والصحفيات بإذاعة "إي أف أم" الخاصة، محور اجتماع عقده مساء أمس الجمعة، وفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، متكوّن من رئيس النقابة زياد الدبّار والمكلف بالشؤون المهنية والقانونية ياسين القايدي، مع صحفيي هذه المؤسسة الاعلامية.

وأكد الدبّار خلال الاجتماع، أن نقابة الصحفيين ستسعى بكل الطرق النضالية، الى ضمان تمتع الصحفيين والعاملين بإذاعة "إي أف أم" بكافة مستحقاتهم، وأنها تحمل إدارة المؤسسة وباقي الشركاء، المسؤولية في تردي أوضاعهم، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن النقابة.

...

وأشارت النقابة في بلاغها، أن الصحفيين والعاملين بإذلاعة "إي أف أم"، لم يتحصلوا على أجورهم لمدة تتجاوز ثمانية أشهر مع غياب التغطية الاجتماعية.


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