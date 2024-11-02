وزير الشؤون الدّينية يكرّم فائزين في مسابقات قرآنيّة دوليّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67263ffd260ad7.57407282_mfnohpkelgjqi.jpg width=100 align=left border=0>

كرّم وزير الشؤون الدينيّة أحمد البوهالي، أمس الجمعة بمقرّ الوزارة، ثلّة من الشباب الحفظة للقرآن، بمناسبة تحصّلهم على مراتب متقدّمة في المسابقات القرآنية الدوليّة المنتظمة مؤخرا سنة 2024 .



وهنّأ الوزير حفظة القرآن الفائزين، على تألّقهم وإعلائهم راية تونس في المحافل الدوليّة، مؤكدا أنهم جيل المستقبل للمؤّدبين والإطارات المسجديّة والمدرّسين وأئمّة الخطابة وأئمّة الخمس، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن الوزارة.





...



وقد شمل التكريم كلا من:



- القارئة أسماء شلبـي، التي تحصّلت على المركز السّابع في الدّورة الثّامنة لمسابقة الشّيخة فاطمة بنت مبارك الدّوليّة للقرآن الكريم بدبي (الامارات العربية المتحدة)، التي التأمت خلال الفترة الممتدّة من 4 إلى 13 سبتمبر 2024 بمشاركة 60 دولة، وتمّ خلال المسابقة تكريم الفائزات بالمراكز العشرة الأولى.



- القارئ مالك بن فيصل السّعداوي، المتحصّل على المركز الرّابع في فرع حفظ كامل القرآن الكريم في مسابقة الملك عبد العزيز الدوليّة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 44 ، التي دارت بمكّة المكرّمة (المملكة العربية السعودية) من 8 إلى 20 أوت 2024 وشارك فيها 117 دولة.



- القارئ ياسين بن الصادق بنعمار، الفائز بالمرتبة السّادسة من ضمن 33 دولة مشاركة في الدورة 18 لجائزة محمد السّادس الدوليّة لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره بالمملكة المغربيّة، التي انطلقت يوم 3 سبتمبر 2024.



- القارئ باقر بن إدريس الجميعي، الفائز بالمرتبة الرّابعة من ضمن 33 دولة مشاركة في الدورة 18 لجائزة محمد السّادس الدوليّة لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره بالمملكة المغربيّة، الّتي انطلقت يوم 3 سبتمبر 2024.



وواكب الحفل ثلّة من إطارات الوزارة وأولياء المكرّمين ومشائخهم الّذين تعلّموا عليهم وهم أنيس عمّار ومنصف الجوادي وأسامة الورغي وعلي الخماسي.



وأكدت وزارة الشؤون الدّينية في بلاغها، حرصها على المشاركة في مختلف المسابقات الدوليّة للقرآن الكريم، وترشّح ممثلّي تونس وفق مقاييس علميّة وعادلة، من خلال تنظيم اختبارات وطنية للحفظة يشرف عليها محكّمون متخصّصون لاختيار الأفضل منهم، وتتمّ دعوتهم للمشاركة حسب ترتيبهم ووفق خصوصيّة المسابقات.



وبينت أن الإدارة العامّة للقرآن الكريم، تحرص على تأطير الحفظة والقرّاء، بالتنسيق مع المشائخ الأكفاء وبالتعاون مع الرابطة الوطنيّة للقرآن الكريم.

