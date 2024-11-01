منوبة: مخيم إقليمي ايكولوجي بمشاركة 80 شابا وشابة من ست ولايات

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انطلق صباح يوم الجمعة بمركز التدريب والتخييم ببرج السدرية بولاية بن عروس المخيم الإقليمي الايكولوجي "ايكو كامب" الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمنوبة طيلة ثلاث أيام بمشاركة 80 شابا وشابة من رواد دور الشباب بمنوبة وزغوان واريانة وتونس وبن عروس وبنزرت مساهمة في دعم السياحة الشبابية الداخلية الإيكولوجية.



وتهدف التظاهرة، وفق معطيات وحدة تنمية انشطة الشباب بالمندوبية، الى تعريف المجموعات الشبابية على أهم الخصوصيات الطبيعية والبيئية للمنطقة ومزيد التعريف بالمواقع البيئية المميّزة بتونس الكبرى والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2015–2023 وتنمية معارفهم حولها والعمل بتوجهات وزارة الشباب والرياضة في قطاع الشباب والاستجابة لرغبة الشباب في ممارسة أنشطة مستحدثة ومفيدة وجذابة.

وتشمل المحاور الاستراتيجية للمخيم، الذي ينتظم بمساهمة ولايتي منوبة وبن عروس والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس ومنظّمة اندا العالم العربي والمركب الرياضي ببن عروس والجامعة التونسية للرياضة للجميع، دعم حركية الشباب وانفتاحه على الآخر والتواصل معه في قضايا في علاقة بمستقبله وتنمية مهاراته ودعم قدراته مع تشجيعه على الابداع والتميز وتكريس حقه في الترفيه وفي بيئة سليمة.



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وتتضمن فقرات المخيم الشبابية والترفيهية التي يشرف عليها الإطارات التربوية بمؤسسات الشباب بمنوبة زيارات ميدانية ستشمل زيارة بيئية الى جبل الرصاص وورشات حية في تركيز حاويات للتصرف في النفايات وتركيز الحاويات ولافتات توجيهية وورشة الاسعافات الاولية لرواد الخرجات والتخييم وورشة في رسكلة النفايات وصناعة القوارب البلاستيكية.

هذا إضافة الى جملة من الورشات منها ورشة عمل حول مفاهيم عامة للبيئة والتربية بتونس وورشة تركيز حاويات للتصرف في النفايات مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مع تركيز معرض حول حق الشباب في بيئة سليمة وتوزيع وثائق بيئية توعوية ورشة عمل حول السلوكيات البيئية الإيجابية اليومية مع تقديم مداخلة حول الاقتصاد الأخضر مع اندا العالم العربي والاستمتاع بعرض فني.

ويختتم المخيم بسباق الدراجات الهوائية مع تجربة القوارب البلاستيكية وتوزيع شهائد المشاركة على الشباب.