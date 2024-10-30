توزر: نجاح تدخل طبي بالمستشفى الجهوي بتوزر لتذويب جلطة دماغية ضمن خدمات الطب البعادي

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أنقذ فريق طبي بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر، مطلع هذا الأسبوع، مريضا من جلطة دماغية ضمن عمل الطب البعادي لعلاج الجلطة الدماغية، وذلك بالتنسيق مع مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس على مستوى طب الأعصاب ومستشفى الرابطة بالعاصمة على مستوى طب الأشعة، وفق أيمن اللموشي رئيس قسم الإنعاش والتخدير بمستشفى الهادي جاء بالله.



وأشار اللموشي، في تصريح لوكالة "وات"، إلى أن المريض غادر اليوم المستشفى في حالة صحية طيبة بعد استقباله وهو يعاني من أعراض جلطة دماغية وأبرزها الشلل النصفي، وعدم القدرة على الكلام وتم التشخيص الأولي بقسم الاستعجالي، والتنسيق مع طبيب أعصاب وطبيب أشعة للتشخيص النهائي، ثمّ التنسيق مع طبيب الإنعاش والتخدير ومن ثمة القيام بالتدخل المذكور.



وأشار اللموشي، في تصريح لوكالة "وات"، إلى أن المريض غادر اليوم المستشفى في حالة صحية طيبة بعد استقباله وهو يعاني من أعراض جلطة دماغية وأبرزها الشلل النصفي، وعدم القدرة على الكلام وتم التشخيص الأولي بقسم الاستعجالي، والتنسيق مع طبيب أعصاب وطبيب أشعة للتشخيص النهائي، ثمّ التنسيق مع طبيب الإنعاش والتخدير ومن ثمة القيام بالتدخل المذكور.

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وأوضح أنّ التدخل تمّ عن طريق حقن وريدي للمريض بمنشط البلازمين الذي يعالج انسداد الأوردة والشرايين ليعيد تدفق الدم إلى الشرايين الدماغية، ويعيد عمل الأنسجة الدماغية المتضررة مع التخلص من أعراض الجلطة الدماغية بشكل تام على غرار الشلل النصفي والصداع وصعوبة النطق.

وقال إن التدخل لم يتجاوز ساعتين من تشخيص الحالة، ليتمكن المريض بعد 15 دقيقة من حقن منشط البلازمين من تحريك يديه وساقيه بسهولة مع تحسن النطق لدية ليتمكن من المشي بعد مرور 24 ساعة فقط.

ويمثّل هذا التدخل، وفق المصدر الطبي نفسه، ثاني تدخل لعلاج الجلطة الدماغية بالمستشفى الجهوي بتوزر بعد تدخل أول لمريض دون الحاجة إلى التنسيق عن طريق آلية الطب البعادي.

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الصورة: أيمن اللموشي رئيس قسم الإنعاش والتخدير بمستشفى الهادي جاء بالله