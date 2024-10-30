زيارة وفد سياحي واعلامي بولوني لجربة في إطار مزيد الترويج للوجهة التونسية بالسوق البولونية خلال صائفة 2025

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قدّم "سان فان" أحد أبرز متعهدي الرحلات البولونية، مساء أمس الثلاثاء، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، مجلته الاشهارية التي سيعتمدها في السوق البولونية للترويج للوجهة التونسية في صائفة 2025، لفائدة أكثر من 150 وكيل اسفار بولوني ممن يقتنون منه الاقامات بتونس لترويجها ببولونيا، وتولى إطلاعهم على المنتوج السياحي التونسي ضمن برنامج زيارة تتواصل من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.



واعتبر ممثل الديوان الوطني للسياحة ببلونيا، نوفل قنوني، أنّ هذه العملية الترويجية مهمة للتعريف بالمنتوج السياحي، والتسويق للوجهة التونسية لدى السوق البولونية التي تعتبر من اهم الاسواق الواعدة التي تشتغل عليها الوجهة التونسية.





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وأشار إلى أنّ أكثر من 310 الاف سائح بولوني زاروا بلادنا إلى حدود 20 اكتوبر، لتحقّق هذه السوق رقما قياسيا محتلة المرتبة الثانية ضمن الاسواق الاوروبية ومتجاوزة السنة المرجعية 2019 مع توقعات بالوصول الى 325 الف سائح بولوني حتى نهاية السنة.

واكد قنوني أن السوق البولونية مهمة وواعدة بالنسبة للوجهة التونسية التي تمثل لها الوجهة الرابعة بين منافسيها اليونان، وتركيا، ومصر، محقّقة تقدّما من المرتبة الخامسة الى الرابعة بين هذه الوجهات.



وأكد تواصل العمل لمزيد التعريف بالمنتوج السياحي المتنوع، والتسويق لوجهات اخرى ومنها طبرقة بجندوبة التي ستشهد منذ بداية شهر جوان المقبل وصول رحلات نحو مطارها، فضلا عن تعزيز تواجد تونس في المطارات البولونية بالترفيع في الرحلات الجوية من 7 مطارات الى 9 مطارات في السنة المقبلة.



من جهته، ابرز وليد طريطر ممثل شركة "سان فان" البولونية بتونس وهي من وكالات الاسفار الأربع الكبرى التي تشتغل على الوجهة التونسية في السوق البولونية، أنه في اطار الاعداد للموسم السياحي المقبل 2025، دعت الشركة 186 وكالة اسفار ومديري نزل بالوجهة التونسية للتواصل المباشر، والنظر في الاحتياجات، وعرض الخدمات المتوفرة، والتعريف بالنزل الجديدة، والمنتوج الجديد، وتكثيف العمل على وجهات تونسية ومنها المهدية في هذه الصائفة.

وأعلن عن الترفيع بـ25 بالمائة في عدد الحرفاء نحو تونس، من خلال الترفيع في عدد كراسي الطائرات المحجوزة على تونس، ليصل العدد الى 48 الف حريف مقابل 36 الف حريف في الموسم الحالي، مشددا على الجهود المبذولة لتطوير حجم السوق البولونية على الوجهة التونسية.

ورافق هذا الوفد السياحي وفد اعلامي يضم 15 صحفيا وشخصيات هامة، إلى جانب تنظيم برنامج موازي بجزيرة جربة وبالجنوب التونسي لاستكشاف تنوع المنتوج السياحي والتعريف به وبخصوصياته، مع ابرام محادثات ثنائية بين اصحاب ومديري النزل ووكلاء الاسفار، واختيار احسن وكالة اسفار حققت بيوعات اكثر على الوجهة التونسية.

ومن جهته، اعتبر المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين، هشام المحواشي، أن زيارة وفد سياحي واعلامي بمثل هذا الحجم والنوعيّة في فترة شتوية تتزامن مع الحملات الترويجية والرحلات الاستطلاعية، تمثّل عملية مهمة جدا للوجهة السياحية جربة-جرجيس بالخصوص.

وأوضح أنّ جربة جرجيس حققت سنة استثنائية بالنسبة للسوق البولونية التي احتلت لأوّل مرّة المرتبة الثانية بين الاسواق الاوروبية بعد السائح الفرنسي بعدد سواح، من بداية السنة حتى 10 اكتوبر الجاري، يقدّر بـ106 الاف وافد، وهو ما يمثل ثلث عدد السواح البولونيين الوافدين على كامل بلادنا، ويعتبر مؤشرا مهما مع مؤشر اخر يتمثل في محافظة السوق البولونية على 3 رحلات جوية غير منتظمة اسبوعيا كامل فصل الشتاء حتى شهر افريل بين بلونيا ومطار جربة جرجيس ما يساهم في امتداد الموسم السياحي على هذه السوق.

واضاف المحواشي أن الموسم السياحي تواصل طيلة شهر سبتمبر في الوجهة السياحية جربة-جرجيس محققا نسبة إشغال تجاوزت 90 بالمائة، وتراوحت حتى منتصف شهر اكتوبر الجاري بين 54 و60 بالمائة، فيما بلغ عدد الوافدين من مختلف الوجهات، منذ بداية السنة حتى يوم 10 اكتوبر الجاري، 941 الف سائح، ومن المنتظر الوصول الى مليون سائح و5 ملايين و600 الف ليلة مقضاة في الايام القريبة القادمة.

وتأتي السوق الفرنسية في طليعة الاسواق بـ227 ألف وافد، ثم السائح التونسي بـ200 الف وافد، ثم السوق البولونية 106 الاف وافد، فالسوق الالمانية بـ92 الف وافد مسجلة عودة تدريجية، وفق نفس المصدر.