بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة ذهابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي ستدور يومي الجمعة 1 والسبت 2 نوفمبر القادم :
الجمعة 1 نوفمبر 2024
قاعة الزواوي (س17)
الجمعة 1 نوفمبر 2024
قاعة الزواوي (س17)
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
السبت 2 نوفمبر 2024
قاعة القرجاني س 16
النادي الافريقي - نادي سبورتينغ المكنين
قاعة رشاد خواجة بالمهدية س 16
مكارم المهدية - بعث بني خيار
قاعة منزل تميم س 16
اتحاد منزل تميم - نادي كرة اليد بجمال
قاعة طبلبة س 16
نسر طبلبة - جمعية الحمامات
قاعة مساكن س 16
هلال مساكن - نادي ساقية الزيت
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