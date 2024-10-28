بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة ذهابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي ستدور يومي الجمعة 1 والسبت 2 نوفمبر القادم :



الجمعة 1 نوفمبر 2024

قاعة الزواوي (س17)



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الترجي الرياضي - النجم الساحلي



السبت 2 نوفمبر 2024

قاعة القرجاني س 16

النادي الافريقي - نادي سبورتينغ المكنين

قاعة رشاد خواجة بالمهدية س 16

مكارم المهدية - بعث بني خيار

قاعة منزل تميم س 16

اتحاد منزل تميم - نادي كرة اليد بجمال

قاعة طبلبة س 16

نسر طبلبة - جمعية الحمامات

قاعة مساكن س 16

هلال مساكن - نادي ساقية الزيت



