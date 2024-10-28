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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 19:01 قراءة: 0 د, 29 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة ذهابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي ستدور يومي الجمعة 1 والسبت 2 نوفمبر القادم :

الجمعة 1 نوفمبر 2024
قاعة الزواوي (س17)
...

الترجي الرياضي - النجم الساحلي

السبت 2 نوفمبر 2024
قاعة القرجاني س 16
النادي الافريقي - نادي سبورتينغ المكنين
قاعة رشاد خواجة بالمهدية س 16
مكارم المهدية - بعث بني خيار
قاعة منزل تميم س 16
اتحاد منزل تميم - نادي كرة اليد بجمال
قاعة طبلبة س 16
نسر طبلبة - جمعية الحمامات
قاعة مساكن س 16
هلال مساكن - نادي ساقية الزيت



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