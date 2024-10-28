تطاوين: قريبا الانطلاق في بذر 130 هكتارا من الحبوب المروية في معتمدية رمادة

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تستعد معتمدية رمادة من ولاية تطاوين، لانطلاق موسم الزراعات الكبرى، بالاعتماد على النمط المروي، فضلا على ما حظيت به المنطقة من امطار موسمية ضاعفت نسبة انجاح الموسم وتوفير محاصيل وافرة.

وكانت معتمدية رمادة احدى المواقع التي جربت فيها تجربة الزراعات الكبرى المروية على مساحة 06 هكتارات، تم بذرها الموسم الماضي بالقمح الصلب والشعير، قد وفرت نتائج مشجعة على غرار معتمدية ذهيبة.

وقال معتمد رمادة رمزي زرقان لصحفي "وات" ان معتمدية رمادة تحتوي على مساحات شاسعة صالحة للزراعات الكبرى وقابلة للاستغلال، وترتكز الخطة الوطنية لانتاج الحبوب المروية في الصحراء، الى حد كبير، على استغلال الاراضي الخصبة والفسيحة في المعتمدية لانتاج الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود من الحبوب بالاعتماد على المياه الجوفية في الصحراء.

وتمت، وفق ذات المصدر، برمجة وتهيئة 130 هكتارا لزراعتها حبوبا مروية في الموسم الحالي، وكان المعهد الوطني للزراعات الكبرى وضع الة بذر على ذمة الفلاحين الراغبين في زراعة الحبوب بطريقة عصرية، في ما ستتواصل الاحاطة الفنية والمرافقة من قبل فني معهد المناطق القاحلة ومصالح وزارة الفلاحة لضمان اوفر حظوظ النجاح والترفيع في الانتاجية، بعد ان توفرت كل الحاجيات من ذلك البذور المناسبة ومتطلبات شبكات الري ولاول مرة القروض الموسمية بشروط ميسرة عبر البنك التونسي للتضامن.