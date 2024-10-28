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وزارة المالية: تركيز نظام معلوماتي للتّصرف في أجهزة تسجيل العمليّات المتعلّقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان

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Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 11:13 Bookmark article قراءة: 0 د, 42 ث
      
تم تركيز نظام معلوماتي للتّصرف في أجهزة تسجيل العمليّات المتعلّقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، الاثنين.

كما تم وفق البلاغ ذاته، إعداد فضاء افتراضي، مخصص للمزوّدين الذين سيقومون بتوفير أجهزة التّسجيل، يسمح لهم بتجربة عمليّات تخزين وحماية المعطيات وإرسالها إلى المنصّة المعلوماتية المركزيّة طبقا للمواصفات التّقنية المنصوص عليها بكرّاس الشّروط.

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ويُمكّن الفضاء المذكور من الاطلاع على كرّاس الشّروط التّقنية والوظيفية وتحميله وكذلك على دليل الإجراءات التّقنية الذي يساعد على تحيين البرمجيّات الخاصة بأجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان.

ويُمكّن هذا الفضاء أيضا من إجراء التّجارب الفنّية اللازمة لاختبار تكامل تلك البرمجيات مع النّظام المعلوماتي المركزي، وفق المصدر ذاته.

ودعت وزارة المالية المؤسّسات الراغبة في توفير هذا الصّنف من الأجهزة إلى الولوج عبر الرّابط التّالي https://homologation.nacef.tn قصد تسجيل انخراطها.

كما دعتهم، للاتّصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرّقم 81.100.400، للحصول على مزيد من المعلومات.


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