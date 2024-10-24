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الرابطة 2 - حكام مقابلات الجولة الثانية

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Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 18:24 قراءة: 0 د, 54 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:

السبت 26 اكتوبر
المجموعة الاولى
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في اريانة
جمعية اريانة - مكارم المهدية انور عكروتي
في قربة
النادي القربي - القلعة الرياضية ايهاب بن كيلاني
في جندوبة
جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل وائل مصباحي

في حمام سوسة
امل حمام سوسة - ملعب منزل بورقيبة ياسين هماني
في المكنين
سبورتينغ المكنين - جمعية مقرين سيف الورتاني


المجموعة الثانية
في الشابة
هلال الشابة - امل الرقبة امنة عجبوني
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - اولمبيك سيدي بوزيد الطاهر تليش
في ساقية الداير (دون حضور الجمهور)
تقدم ساقية الداير - شبيبة القيروان حسام بن ساسي


الاحد 27 اكتوبر
المجموعة الاولى
في رادس البلدي
النجم الرادسي - هلال مساكن محمد العاقل
في برج السدرية
نادي حمام الانف - مستقبل المرسى منتصر بالعربي


المجموعة الثانية
في بوحجلة
بعث بوحجلة - كوكب عقارب سفيان الورتاني
في جلمة
نسر جلمة - الملعب القابسي وائل العجنقي
في الرديف
هلال الرديف - مستقبل القصرين حمزة جعيد
في جربة ميدون
امل جربة - نادي محيط قرقنة بسام بلعيد



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