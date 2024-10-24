الرابطة 2 - حكام مقابلات الجولة الثانية

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:



السبت 26 اكتوبر

المجموعة الاولى



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في اريانة

جمعية اريانة - مكارم المهدية انور عكروتي

في قربة

النادي القربي - القلعة الرياضية ايهاب بن كيلاني

في جندوبة

جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل وائل مصباحي



في حمام سوسة

امل حمام سوسة - ملعب منزل بورقيبة ياسين هماني

في المكنين

سبورتينغ المكنين - جمعية مقرين سيف الورتاني





المجموعة الثانية

في الشابة

هلال الشابة - امل الرقبة امنة عجبوني

في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي - اولمبيك سيدي بوزيد الطاهر تليش

في ساقية الداير (دون حضور الجمهور)

تقدم ساقية الداير - شبيبة القيروان حسام بن ساسي





الاحد 27 اكتوبر

المجموعة الاولى

في رادس البلدي

النجم الرادسي - هلال مساكن محمد العاقل

في برج السدرية

نادي حمام الانف - مستقبل المرسى منتصر بالعربي





المجموعة الثانية

في بوحجلة

بعث بوحجلة - كوكب عقارب سفيان الورتاني

في جلمة

نسر جلمة - الملعب القابسي وائل العجنقي

في الرديف

هلال الرديف - مستقبل القصرين حمزة جعيد

في جربة ميدون

امل جربة - نادي محيط قرقنة بسام بلعيد



