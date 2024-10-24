Babnet

الرابطة 1 - تقديم لقاء النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي الى الساعة 14 و30

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671a70926b8645.39681640_jhoipkfemglnq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 17:05 قراءة: 0 د, 44 ث
      
اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الخميس، عن تقديم لقاء النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي الى الساعة 14 و30 دقيقة يوم الاحد القادم لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وكانت المباراة مقررة في نفس اليوم على الساعة 16.
وفي ما يلي برنامج الجولة:
السبت 26 اكتوبر
...

في رادس - س 17 و30
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي
في مجاز الباب - س 14 و30
الاولمبي الباجي - النادي الافريقي
في المتلوي - س 14 و30
نجم المتلوي - النجم الساحلي
في تطاوين - س 14 و30
اتحاد تطاوين - شبيبة العمران


الاحد 27 اكتوبر
في باردو - س 14 و30 (دون حضور الجمهور)
الملعب التونسي - مستقبل قابس
في سليمان - س 14 و30
مستقبل سليمان - اتحاد بنقردان
في صفاقس - س 14 و30
النادي الصفاقسي - الترجي الجرجيسي
في المنستير - س 14 و30
الاتحاد المنستيري - قوافل قفصة



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296315


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 17:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*