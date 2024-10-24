الرابطة 1 - تقديم لقاء النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي الى الساعة 14 و30

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الخميس، عن تقديم لقاء النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي الى الساعة 14 و30 دقيقة يوم الاحد القادم لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وكانت المباراة مقررة في نفس اليوم على الساعة 16.

وفي ما يلي برنامج الجولة:

السبت 26 اكتوبر



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في رادس - س 17 و30

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي

في مجاز الباب - س 14 و30

الاولمبي الباجي - النادي الافريقي

في المتلوي - س 14 و30

نجم المتلوي - النجم الساحلي

في تطاوين - س 14 و30

اتحاد تطاوين - شبيبة العمران





الاحد 27 اكتوبر

في باردو - س 14 و30 (دون حضور الجمهور)

الملعب التونسي - مستقبل قابس

في سليمان - س 14 و30

مستقبل سليمان - اتحاد بنقردان

في صفاقس - س 14 و30

النادي الصفاقسي - الترجي الجرجيسي

في المنستير - س 14 و30

الاتحاد المنستيري - قوافل قفصة



