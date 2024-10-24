الساحة الثقافية التونسية تفقد الفنان التشكيلي والرسام الأمين ساسي

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فقدت الساحة الثقافية التونسية الفنان التشكيلي والرسام محمد الأمين ساسي عن عمر يناهر 73 سنة. والفنان التشكيلي محمد الأمين ساسي هو من أبرز رموز الحركة التشكيلية التونسية المعاصرة.



وقد ترك رصيدا فنيا هائلا من الأعمال واللوحات المميزة التي تعكس براعته في الرسم وريشته المتفردة ولونه التعبيري والجمالي الخاص به.



وقد ترك رصيدا فنيا هائلا من الأعمال واللوحات المميزة التي تعكس براعته في الرسم وريشته المتفردة ولونه التعبيري والجمالي الخاص به.

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والفنان الأمين ساسي ولد بتونس في 6 أفريل 1951 وهو خريج مدرسة الفنون الجميلة بتونس (دورة 1977) اختصاص رسم زيتي، وله مشاركات في عدة معارض بالبلاد التونسية وخارجها أقام بحي الفنون بباريس من 1979 الي 1980 ومن 1986 الي 1987 وشارك في البينال 12 بباريس لمن سنهم دون 35 سنة.



وتوج بعديد الجوائز منها الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية (2010) فضلا عن منحه جائزتين من مدينة تونس وعلى الميدالية الذهبية في بيينال الكويت 1989 وعلى الجائزة الأولى لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين سنة 1995.



وسيشيع جثمان الفقيد بعد عصر الخميس إلى مثواه الأخير بمقبرة الدندان.