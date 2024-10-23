وزير الشباب والرياضة يستقبل بطلة إفريقيا للتايكواندو شيماء التومي

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استقبل وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، اليوم الاربعاء ، لاعبة التايكواندو الدولية وبطلة إفريقيا شيماء التومي (57 كلغ) وذلك في إطار الإحاطة برياضيي النخبة ودعمهم وتشجيعهم على تحقيق أفضل النتائج ومواصلة التألّق وتشريف الراية الوطنية في المحافل القارّية والعالمية.

واستمع وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة، الى مشاغل بطلة إفريقيا، التي أكّدت أنها رغم تعاقدها مع نادي "الشباب السعودي" ورغم الإغراءات المادية الكبيرة، إلا أنها متشبّثة ببقائها على ذمّة المنتخب الوطني التونسي، مشددة أنّها "لن تستطيع الصعود إلى أي منصّة تتويج دون اتّشاحها بالراية الوطنية".

وأشاد المورالي بالأخلاق الرياضية العالية للبطلة وبوطنيّتها وانتمائها الصادق لتونس وتشبّثها بحمل الألوان الوطنية التونسية في المحافل الإقليمية والعالمية، مؤكدا حرصه على دعمها وتوفير كل الظروف الملائمة لها ولزملائها من أجل تشجيعهم على مواصلة التميّز وتحقيق أفضل النتائج، متعهّدا بتذليل كل العقبات وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحضيرات البطلة التونسية، لتكون ضمن المنتخب الوطني للتايكواندو ولتمثيل تونس ورفع الراية الوطنية عاليا.

