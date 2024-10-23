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تطاوين: تاجيل الاضراب المقرر اليوم في حقل البرمة الى يوم 22 نوفمبر القادم

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Publié le Mercredi 23 Octobre 2024 - 10:25 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قرر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، تأجل الاضراب الذي كان مقررا اليوم الاربعاء في حقل الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط بالبرمة "سيتاب" الى يوم الاربعاء 22 نوفمبر القادم.

وجاء هذا القرار، بناء على مراسلة كانت وجهتها الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط الى السلط الجهوية، تطلب فيها تاجيل الجلسة الصلحية الى يوم 20 نوفمبر القادم.

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وكان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، دعا منظوريه في شركة "السيتاب" يوم 10 اكتوبر الجاري، الى الاضراب عن العمل بتاريخ اليوم الاربعاء، وطالب بايجاد حلول مبتكرة وشاملة للتحديات التقنية التي تواجهها الشركة وايجاد حلول جذرية لظروف الصحة وتامين السلامة المهنية، بتوفير سيارة اسعاف وعربات اطفاء ومركز صحي ومطبخ.

كما طالب الاتحاد بتوفير زي الشغل للعمال وتسوية الوضعيات القانونية للبعض منهم، حسب القوائم المتفق عليها، ومراجعة التسقيف في التدرج المهني، وتمكين المنتدبين في شهر جويلية 2012 وجانفي 2013 من السلم الاستثنائي، حسب نص البرقية


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