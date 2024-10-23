اصابة شخصين فى حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بدراجة نارية بتبرسق و3 اخرين فى حادث انقلاب سيارة اجرة بقبلاط

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اصيب شخصان صباح اليوم الاربعاء، فى حادث مرور تمثل فى اصطدام حافلة لنقل المسافرين بدراجة نارية على مستوى منطقة عين تونطة من معتمدية تبرسق.

وبين مصدر من الحماية المدنية بباجة لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم نقل المصابين للمستشفى المحلي بتبرسق، وهما راكبا الدراجة النارية، واشار الى انه لاتوجد اصابات فى صفوف ركاب الحافلة التابعة للشركة الجهوية للنقل بباجة وقد تابعت رحلتها، اثر اجلاء المصابين.

وافاد نفس المصدر، بان 3 اشخاص من ركاب سيارة اجرة، اصيبوا اليوم ايضا، اصابات متفاوتة الخطورة اثر انزلاق سيارة الاجرة وانقلابها بطريق الفضايلية بمعتمدية قبلاط، وقد تم توجيه سيارتين للاسعاف من فرقة مجاز الباب وفرقة قبلاط ونقل مصبين اثنين للمستشفى المحلي بمجاز الباب ومصاب ثالث للمستشفى المحلي بقبلاط.