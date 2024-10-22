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قيس سعيّد يتلقى تهنئته من رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 18:11 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وكانت هذه المكالمة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، فرصة لتأكيد متانة العلاقات بين البلدين والعزم المشترك على مزيد تطويرها.

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كما تم التطرق لموضوع الهجرة غير النظامية وإيجاد حل سريع لها في إطار مسار تونس روما، حيث أكد رئيس الجمهورية، وفق ذات البلاغ، أن تونس تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية.


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