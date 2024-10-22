النجم الساحلي - المدافع حسام دقدوق يخضع لتدخل جراحي على مستوى الغضروف

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اعلن النجم الساحلي اليوم الثلاثاء عبرصفحته الرسمية انه مدافعه حسام دقدوق خضع اليوم لتدخل جراحي ناجح اثر الاصابة التي تعرض لها على مستوى الغضروف خلال مباراة الملعب التونسي الاحد الماضي بالملعب الاولمبي بسوسة في اطار الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ولم يعلن فريق جوهرة الساحل المدة التي سيبتعد فيها حسام دقدوق عن الملاعب.

وكان حسام دقدوق (26 عاما) عزز صفوف النجم الساحلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، ومنذ تاهيله في الجولة الثانية لعب اساسيا في تشكيلة المدرب حمادي الدو الذي اقيل من منصبه يوم الاحد الفارط اثر الخسارة امام الملعب التونسية بهدف دون رد ليتم تعويضه بمحمد المكشر.