Babnet

النجم الساحلي - المدافع حسام دقدوق يخضع لتدخل جراحي على مستوى الغضروف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6717c9e70ff605.66201844_kpjlingoqhmfe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 16:50 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلن النجم الساحلي اليوم الثلاثاء عبرصفحته الرسمية انه مدافعه حسام دقدوق خضع اليوم لتدخل جراحي ناجح اثر الاصابة التي تعرض لها على مستوى الغضروف خلال مباراة الملعب التونسي الاحد الماضي بالملعب الاولمبي بسوسة في اطار الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ولم يعلن فريق جوهرة الساحل المدة التي سيبتعد فيها حسام دقدوق عن الملاعب.
وكان حسام دقدوق (26 عاما) عزز صفوف النجم الساحلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، ومنذ تاهيله في الجولة الثانية لعب اساسيا في تشكيلة المدرب حمادي الدو الذي اقيل من منصبه يوم الاحد الفارط اثر الخسارة امام الملعب التونسية بهدف دون رد ليتم تعويضه بمحمد المكشر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296221


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 16:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*