القصرين: إيقاف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في الفترة المسائية حفاظا على سلامة التلاميذ في ظل التقلبات المناخية

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قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بولاية القصرين ، اليوم الثلاثاء ، إيقاف الدروس بكافة المؤسسات التربوية بالجهة خلال الفترة المسائية من نهار اليوم، وذلك حفاظا على سلامة التلاميذ في جميع المناطق والمعتمديات في ظل التقلبات المناخية الحالية، وفق مصدر رسمي بالجهة .

وبين ذات المصدر في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عددا من تلامذة الأرياف ببعض المعتمديات، لم يلتحقوا هذا الصباح بمؤسساتهم التربوية نظرا لتهاطل كميات هامة من الأمطار .

وتشهد عدد من معتمديات ولاية القصرين منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم الثلاثاء، تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار، حيث بلغت الى حدود الساعة السابعة صباحا بمعتمدية القصرين الشمالية 4 فاصل 5 ملم وبمعتمدية القصرين الجنوبية 3 فاصل 2 ملم بينما بلغت 6 فاصل 5 ملم بمعتمدية حيدرة و5 ملم بمعتمدية فريانة و4 ملم بمعتمدية جدليان ومثلها بمعتمدية سبيطلة و3 ملم بمعتمديتي حاسي الفريد وماجل بلعباس مع تسجيل ملمتر واحد بمعتمدية العيون .

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أعلن في بلاغ له أن أغلب مناطق البلاد، ستشهد اليوم الثلاثاء، أمطارا رعدية وغزيرة مع نزول كميات هامة، خاصة بالجهات الشرقية للبلاد، مع تساقط البرد بكميات محدودة، وستكون درجات الحرارة في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية .