سليانة: تقدم أشغال تهيئة مسالك ريفية بنسب متفاوتة

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تشهد أشغال تهيئة عدد من المسالك الريفية بولاية سليانة، تقدما بنسب متفاوتة، وذلك في اطار تهيئة 43.1 كم من المسالك الريفية (القسط 19)، بمعتمديات مكثر والكريب والعروسة وبوعرادة وسليانة الجنوبية، وفق كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز عمر الفاروق البحريني.



وبين البحريني في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن نسبة تقدم أشغال مسلك المرازقة-بوعثيمينة-القرعة بمعتمدية مكثر، على طول 6.6 كم، بلغت 85 بالمائة في انتظار التغليف السطحي، وأضاف أن نسبة تقدم أشغال مسلك عين غرس الله الدخانية بمعتمدية الكريب على طول 7.9 كم بلغت 95 بالمائة، علما وأنه تم استكمال عملية التغليف السطحي في انتظار التشوير العمودي.

وأشار الى ان تقدم أشغال مسلك الرميل بمعتمدية العروسة على طول 3.4 كم بلغت نسبة 95 بالمائة، فضلا عن تقدم أشغال مسلك سيدي عمار بعمادة الأحواز الجنوبية بمعتمدية قعفور، على طول 4.1 كم، ب85 بالمائة.



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وذكر أن نسبة تقدم أشغال مسلك تل الطويل بعمادة سيدي عبد النور بمعتمدية بوعرادة على طول 8.9 كم بلغت 95 بالمائة، فضلا عن تقدم أشغال مسلك الفرح-جامة بمعتمدية سليانة الشمالية، على طول 3.6 كم، بنسبة 93 بالمائة.

وأكد المسؤول بالمناسبة على أهمية تهيئة هذه المسالك لفك عزلة عدد من المناطق الريفية وتسهيل تنقل المواطنين