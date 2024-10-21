انس جابر تتقدم الى المركز 32 عالميا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f141ed3e9350.50093599_jphlmoqikgefn.jpg width=100 align=left border=0>

تقدمت التونسية انس جابر مرتبة واحدة لتصبح في المركز الثاني والثلاثين عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين رغم ابتعادها عن ملاعب الكرة الصفراء طوال الفترة الاخيرة.

ولم تشارك انس جابر منذ منتصف شهر اوت الماضي في اي بطولة، وكانت قد اعلنت خلال شهر سبتمبر انسحابها من كافة الدورات المقررة سنة 2024 بعد استشارة فريقها الطبي في ظل تتالي الاصابات.

وعرف الترتيب الجديد بالخصوص صعود البيلاروسية آرينا سابالينكا الى الصدارة مقابل تراجع المتصدرة السابقة البولونية ايغا شفايتيك الى المركز الثاني عالميا.





...



