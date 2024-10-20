الرائد الرسمي: صدور قرارمن رئيس الحكومة يتعلّق بضبط تاريخ وتراتيب إنجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى

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صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 127، قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024 يتضمن اربعة فصول ويتعلّق بضبط تاريخ وتراتيب إنجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.



وينص الفصل الاول على ان يحدد اليوم المرجعي للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 .

وتنجز عمليات التعداد الفعلي انطلاقا من 6 نوفمبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 بدخول الغاية.



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كما يشمل التعداد العام للسكان والسكنى كل الأشخاص مهما كان جنسهم وسنهم وجنسيتهم الموجودين يوم التعداد بتراب الجمهورية التونسية أو المتغيبين عنه بصفة مؤقتة، باستثناء أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الدولة التونسية وفق ما جاء في الفصل الثاني من هذا القرار



و يتم تعداد الأشخاص بمكان إقامتهم العادي سواء كانوا موجودين به يوم التعداد أو متغيبين عنه مؤقتا (الفصل الثالث) .

كما جاء في الفصل الرابع انه يعتبر متغيبا بصفة مؤقتة كلّ من يتغيب عن مكان إقامته يوم التعداد ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر



وكان وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ،اوضح خلال ندوة صحفية انتظمت في 16 اكتوبر الجاري بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى، أن التعداد العام للسكان والسكنى، سيكون أول تعداد رقمي في تونس والأخير الذي يعتمد على المنظومة التقليدية لجمع البيانات من خلال التنقل الميداني للأعوان المكلفين بذلك.

وأشار عبد الحفيظ، ، الى أن هذا التعداد يتميز باستعمال قاعدة بيانات جغرافية لضمان تغطية أنجع لكافة المناطق، وسيعزز في مرحلة ثانية اعداد التحاليل الجغرافية من أجل تحسين جودة الإحصاءات الوطنية

يشار الى ان المرحلة التمهيدية للتّعداد، أو ما يعرف بالعدّ القبلي، انطلقت يوم 20 ماي 2024 واختتمت في سبتمبر المنقضي وتم فيها حصر المباني والمحلات والمساكن باعتماد اللوحات الرقمية.

