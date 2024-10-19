قبلي :250 متسابقا يشاركون في النسخة الثامنة من نصف المارطون الدولي "من اجل ماتيو"

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انطلقت صباح اليوم من منطقة بئر ماتيو جنوبي مدينة دوز النسخة الثامنة من نصف الماراطون الدولي (21 كلم) من اجل ماتيو بمشاركة حوالي 250 متسابقا من عدة جنسيات عربية واوروبية.



واوضح منظم هذا الماراطون من الجانب التونسي شكري بن منصور ل"وات" ان هذه التظاهرة السياحية الرياضية تتزامن مع انطلاقة الموسم السياحي بصحراء الجنوب التونسي مشيرا الى ان دورة هذه السنة تعتبر قياسية من حيث عدد المشاركين الذي بلغ 250 متسابقا من عدة دول عربية واوروبية منها تونس والجزائر وليبيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والمانيا "





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واضاف بن منصور ان "هذا الماراطون ينطلق من بئر ماتيو على بعد 21 كلم جنوبي مدينة دوز ليقطع الكثبان الرملية والواحات وصولا الى المنطقة السياحية بدوز وذلك بهدف تعريف زوار الجهة بجمالية المشهد السياحي بهذه الربوع مؤكدا العمل مع الجانب الفرنسي على ان يصل عدد المشاركين الى 500 مشارك في غضون سنة 2025

ومن ناحيتها عبرت منظمة الماراطون من الجانب الفرنسي ماري تيراز عن سعادتها بالتطور الذي تشهده هذه التظاهرة من سنة الى اخرى من حيث الاشعاع وعدد المشاركين وهو ما يساهم في مزيد التعريف بالمنطقة وخاصة البئر التي تم احداثها بالمنطقة التي توفي فيها ابنها ماتيو سنشاز في حادثة انقلاب دراجة نارية ذات اربعة عجلات "كواد" سنة 2015 لتقرر اثرها عائلته حفر بئر بهذه المنطقة لبعث الحياة فيها وتقريب الماء الذي يمثل رمز هذه الحياة من محتاجيه من السياح والرعاة

كما اكدت ماري تيراز ان الاقبال المتزايد على الماراطون يبعث فيها السعادة حيث يشارك في نسخة هذه السنة حوالي 173 متسابقا في العدو واكثر من 40 مشاركا في سباق المشي علاوة على عدد من المرافقين والاعلاميين من داخل تونس وخارجها مثمنة المجهودات المبذولة على مستوى جهوي لانجاح هذه التظاهرة

يشار الى ان هذه الدورة من المارطون شهدت فوز المتسابق حازم طياري من تونس بالمرتبة الاولى عقب قطعه مسافة 21 كلم في ساعة و17 دقيقة

